Нефть обвалилась ниже $60 после ответа Китая на пошлины США

Цены на нефть упали на 7% из-за ответных мер Китая на повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает источник, это падение цен на нефть стало самым существенным за последние четыре года. При этом, цены уже успели немного восстановиться — изначально фьючерсы на нефть марки Brent и американской марки West Texas Intermediate упали на 7%, но в данный момент потеря составляет 3,9%. Таким образом, цена фьючерсов Brent достигла показателя в 60,35 долларов за баррель, а West Texas Intermediate — 57,23 доллара.

По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, такое падение вызвано эскалацией торговой войны между Китаем и США. По его словам, повышение пошлин внушает в участников рынка страх глобальной рецессии, что оказывает прямое воздействие на цены.

«Хотя спрос на нефть, вероятно, пока не пострадал, растущие опасения относительно слабого спроса на нефть в ближайшие месяцы требуют снижения цен, чтобы спровоцировать корректировку поставок и предотвратить перенасыщение рынка», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 104%. В ответ на это Пекин повысил пошлины на товары из США до 84%.