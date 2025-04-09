Трамп призвал своих подписчиков покупать акции

Президент США Дональд Трамп призвал своих подписчиков в соцсети Truth Social покупать акции.

По мнению Трампа, сейчас пришло лучшее время, чтобы покупать акции. При этом, сообщение американского президента появилось на фоне падения курса биткоина и фондовых индексов в США.

«Сейчас лучшее время для покупки!!! DJT», — написал он.

Какие именно акции стоит покупать, Трамп не уточнил. Однако в конце своего сообщения он оставил намек — DJT является тикером его собственной компании Trump Media & Technology Group Corp.

Ранее в США произошло падение цены фьючерсов на американские индексы.