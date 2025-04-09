Еврокомиссия сообщила, что постоянные представители стран Евросоюза утвердили ответные меры на повышение пошлин со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в Еврокомиссии, утвержденные меры станут ответом на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт алюминия и стали. Какие конкретно меры приняли в Евросоюзе, пока не уточняется.

«Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», — сообщили в Еврокомиссии.

Ранее США ввели пошлины в 25% на импорт стали и алюминия.