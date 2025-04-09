В ЦБ сообщили о тестировании цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля к концу 2025 года может охватить до нескольких десятков тысяч человек. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

Ранее в ЦБ сообщали, что внедрение цифрового рубля в более широком масштабе произойдет позже, чем планировалось. Отмечалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля. У граждан появится возможность открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. Сегодня Набиуллина отметила, что ЦБ готовится к масштабному развитию эксперимента.

«Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться», - добавила она.

В 2021 году Банк России начал работу над внедрением цифрового рубля. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу ключевые положения закона, которые регулируют использование цифрового рубля. А с 15 августа того же года начался пилотный проект по использованию цифрового рубля.