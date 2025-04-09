Украина получила миллиард евро за счет российских активов

Киев получил третий по счету транш Евросоюза в рамках инициативы G7, которая обеспечена будущими доходами от замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета. Глава правительства напомнил, что в общей сложности Киев получил по этой линии от ЕС уже пять миллиардов евро.

Шмыгаль напомнил, что приоритетом для Киева остается полная конфискация замороженных российских активов, что необходимо для восстановления разрушенной в результате боевых действий гражданской инфраструктуры. Он отметил, что этому вопросу в его разговоре с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом было уделено особое внимание.

Премьер поблагодарил партнеров за поддержку экономики и помощь в восстановлении Украины.