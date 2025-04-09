Китай ударил по США огромными тарифами

С четверга, 10 апреля, власти Китая введут дополнительные пошлины в размере 84% на товары из США, сообщило Центральное телевидение КНР.

Как отмечается, дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции будет изменена с 12:01 (7:01 мск).

С сегодняшнего дня начали действовать тарифы США против Китая в размере 104%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее сообщил, что китайская сторона продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов. По его словам, «законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств».

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О том, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, проинформировал ранее Белый дом. До этого американская сторона ранее сообщила об установлении пошлин в отношении некоторых государств. В стране объяснили эти меры годами «несправедливой торговой практики». Базовая минимальная ставка за импортные товары будет составлять 10%.