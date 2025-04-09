Цены на нефть упали до минимума с февраля 2021 года

В среду, 9 апреля, мировые цены на нефть снижаются почти на 5%. Баррель нефти марки Brent впервые с 8 февраля 2021 года стоит меньше 60 долларов, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

К 13.21 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 4,79%, до 59,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,02%, до 56,59 доллара.

Ранее главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заявил, что снижение стоимости майских и июньских фьючерсов на нефть не отражает реальную ситуацию на рынке и вызвано паническими настроениями на биржевых площадках после того, как руководство США ввело новые пошлины.

В минувший четверг цены на нефть марки Brent резко снизились. С тех пор они несколько раз достигали минимальных значений с 2021 года. В результате стоимость июньского фьючерса Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2021 года. За три дня — четверг, пятницу и понедельник — цена на нефть упала почти на 15%.

Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пристально наблюдают за динамикой цен на нефть. По словам представителя Кремля, данный показатель очень важен для России.