Заявление Трампа о «целующих его в зад» странах назвали ошибкой

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером высказался о разрушительных для американских компаний последствиях экономического противостояния США с Китаем и другими государствами, а также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о «целующих его в зад» ради сделки по тарифам странах.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Китай может одержать победу в возможной торговой войне с Соединенными Штатами Америки. Отмечалось, что администрация Трампа вряд ли готова к возможной высокой выносливости КНР в торговой войне — также, по мнению телеканала, нет уверенности в том, что США сами готовы выдержать последствия введенных Трампом тарифов.

Торговая война будет разрушительной для обеих сторон – и для США, и для Китая, при этом риски для Пекина в экономическом противостоянии с Вашингтоном достаточно высоки, отметил специалист.

Если говорить о перспективах торговой войны США и Китая, то нужно понимать, что позиции Вашингтона тут лучше. Ведь весь тот ширпотреб, который США сейчас закупают у Китая, они могут закупать где-то еще. Понятно, что кроссовки шьют не только в КНР. Это делают во многих странах мира. Так что какой-то текстиль, какие-то игрушки и другие подобные товары США могут купить и во Вьетнаме, и в Бангладеш, и много где еще. При этом китайцы не смогут найти другой рынок для своей продукции. Второго такого рынка, как американский, больше нигде нет. Поэтому для Китая потеря американского рынка станет намного более серьезным ударом, чем потеря Штатами китайских поставщиков. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Тарифная политика президента США при этом уже нанесла серьезный удар по американской экономике, добавил эксперт.

«Наверное, Трамп пока даже не понимает, насколько сильным был этот удар. Однако он уже практически разорил ряд крупных американских компаний. К примеру, Китай был одним из крупнейших рынков для компании Tesla, и Трамп в один день практически разорил ее владельца Илона Маска. Тот уже начал причитать и призвал к отмене пошлин. То есть он понял, что Трамп в реальном времени на глазах всего мира просто разоряет его компанию. Причем не одну. Это же касается принадлежащей Маску соцсети Х. Всем понятно, что ни одна попавшая под санкции страна мира не даст Маску возможность зарабатывать на предоставлении информационных услуг, на рекламе в соцсети и так далее. Конечно, сам Маск еще не стал банкротом, но сила удара по его бизнесу была огромной. Удар был нанесен и по многим другим американским компаниям, предоставляющим различные услуги. Теперь многие страны задумаются о том, с какой стати они будут разрешать им продавать услуги на своей территории без высоких пошлин и без больших налогов. На сегодняшний день США получают большие деньги за счет экспорта услуг, у них отрицательное торговое сальдо по товарам, но очень большое положительное сальдо по услугам – информационным, рекламным, инвестиционным и так далее. И Трамп всего этого не учел. То, что его пошлины рикошетом ударят по Америке, он, видимо, поймет позже – в ближайшие две-три недели», - отметил Зубец.

Заявление Трампа о том, что после введения американских пошлин страны «целуют его в зад» ради новых торговых сделок, эксперт назвал большой ошибкой американского президента.

«Иногда лучше жевать, чем говорить. Это заявление Трампа – большая ошибка. Вот поставьте себя, например, на месте премьер-министра Индии Нарендры Моди, который руководит страной, где проживает почти 1,5 млрд человек. Что он подумает после такого заявления? Он подумает, что если он и позвонит Трампу, то потом Трамп скажет, мол, мне позвонил Моди и поцеловал меня в задницу. То есть звонить он не будет, иначе тут пойдет речь о потере самоуважения. Поэтому такие слова Трампа только усугубляют ситуацию и осложняют урегулирование торговых споров», - сказал эксперт.

Зубец добавил, что «та каша, которую заварил Трамп, может ему стоить президентского места».

«Если так пойдет и дальше, то Трампу просто вынесут импичмент, вынесут его из Белого дома вперед ногами под улюлюканье его же сторонников – консервативных республиканцев. Это абсолютно реальный сценарий. Поэтому сейчас Трамп может сделать шаг назад, сделать вид, что ничего не было, и начать договариваться. В противном случае, как говорится, «вечер перестанет быть томным». Тут возникнут риски начала глобального кризиса», - заключил эксперт.

Согласно данным издания Forbes, состояние Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения им торговых пошлин.