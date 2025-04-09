Набиуллина: ЦБ будет аккуратно подходить к снижению ключевой ставки

Центробанк будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки: нужно убедиться, что замедление цен устойчиво, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 9 апреля.

«Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно, в том числе и помня о том, что в прошлом году, после замедления в начале года, инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво», — сказала Набиуллина.

Она также указала, что на ключевую ставку влияют изменения в мировой торговле.

«Они разворачиваются у нас на глазах. И пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», — отметила глава ЦБ.

Дополнительный эффект более высокой ключевой ставки — это защита рубля от самораскручивающейся девальвации, добавила Набиуллина.