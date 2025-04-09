Эрдоган предупредил о глобальных последствиях торговых войн

Торговые войны чреваты глобальными последствиями, которые затронут крупные и малые государства. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Торговые войны, разжигаемые тарифами, будут иметь последствия в глобальном масштабе. Не будет преувеличением сказать, что придет сильный ураган, который затронет всех - и больших, и малых", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные начали действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

8 апреля Трамп, выступая в Белом доме, отметил, что американские пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам $2 млрд ежедневно. Американский президент рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.