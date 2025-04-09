В Европе нашли способ ударить по экономике США

Ряд стран Евросоюза (ЕС), включая Францию, Германию и Италию, выступили за снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США ради сокращения цен на топливо в регионе. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники уточнили, что кампанию по «сдерживанию роста стоимости закупок газа» также поддержали представители Австрии, Венгрии, Словакии и Нидерландов. Такая позиция ЕС, отметили они, наносит удар по требованиям Белого дома. Ранее в администрации президента США Дональда Трампа назвали увеличение импорта американского СПГ до 350 миллиардов долларов одним из главных условий для смягчения таможенных тарифов в отношении европейской продукции.

Подобное давление Вашингтона в ряде стран ЕС сочли неприемлемым и опасным для экономики блока, особенно в энергетической сфере. На этом фоне вышеуказанные государства призвали снизить целевой показатель заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) с нынешних 90 до 80 процентов.