Оценена вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году

Вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году составляет 5%, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ставка может вырасти при сочетании нескольких факторов: возобновление бурного роста кредитования, ослабление рубля, сохранение инфляции в районе 8–10%, возобновление роста инфляционных ожиданий, существенное наращивание бюджетных расходов.

«В этом сценарии ЦБ может повысить ключевую ставку до 22–25% годовых, но вероятность такого сценария — 5%. В базовом сценарии летом начнётся цикл снижения ключевой ставки. К концу года ключевая ставка снизится до 14% годовых с текущих 21% годовых», — рассказал он «Газете.Ru».

Нынешнего уровня ключевой ставки достаточно для снижения инфляции, считает Михаил Васильев. По его прогнозу, годовая инфляция в 2025 году составит 6,3% против 10,2% в этом марте. Замедлению роста цен также способствуют слабое кредитование, крепкий рубль и сокращение бюджетных расходов.

Среди факторов, которые способствуют росту инфляции, аналитик назвал дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, санкционные издержки, индексацию тарифов и сборов темпами выше инфляции. Например, с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 12%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда ЦБ сможет снизить ключевую ставку.

Банки уже готовятся к вероятному началу цикла снижения ключевой ставки и ухудшают условия по вкладам. С 8 апреля ставки по вкладам снизили Т-Банк и Россельхозбанк, а с 11 апреля это планирует сделать Сбербанк.