Китай отреагировал на пошлины Трампа в размере 104%

Китайские власти примут решительные меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 104%.

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Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы продолжим принимать решительные и эффективные меры для защиты наших законных прав и интересов", - подчеркнул он на брифинге, прокомментировав протекционистские меры главы Белого дома, который намерен сохранять тарифы на китайскую продукцию на уровне 104%.

Дипломат добавил, что Пекин не потерпит действий, которые ущемляют суверенитет, интересы развития и безопасность Китая.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и регионов, определив минимальную ставку на уровне 10%. Для отдельных государств он утвердил индивидуальные барьеры, в том числе в отношении Китая - в размере 34%. В качестве ответной меры Пекин с 10 апреля применит аналогичные рестрикции на все американские товары. Позднее глава Белого дома сообщил, что будет взимать пошлины на китайскую продукцию в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами.