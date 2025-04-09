Эксперты предупредили о наплыве китайских товаров в Россию

Эксперты в беседе с РБК поделились мнением о том, нарастит ли Китай поставки в Россию из-за новых пошлин со стороны США. Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков предположил, что производители из КНР, вероятно, попробуют уеличить экспорт в страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Однако рынок БРИКС не сможет обеспечить достаточный спрос: общий объем импорта этих стран из Китая составляет чуть более 200 миллиардов долларов в год и, вероятно, останется на этом уровне, отметил собеседник. Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов также убежден в том, что Китай постарается наладить дополнительные связи со всеми странами-партнерами. Однако он сомневается в том, что БРИКС станет основным получателем товаров.

Представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц отметила, что Китай действительно переориентирует экспорт из-за тарифных войн с США и ЕС, но, как уточнила она, Россия — лишь один из рынков наряду с Юго-Восточной Азией, Африкой и Латинской Америкой. По ее словам, особое внимание уделяется странам БРИКС+, в частности, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии, где Китай активно развивает инвестиционное и торговое сотрудничество.

Специалист считает, что существует возможность увеличения поставок в Россию из Китая промышленного оборудования и компонентов (в качестве альтернативы европейским и американским производителям), автомобилей и запчастей, электроники и бытовой техники, одежды и товаров повседневного спроса, а также экологических технологий.

Американская сторона ранее сообщила об установлении пошлин в отношении некоторых государств. В стране объяснили эти меры годами «несправедливой торговой практики». Базовая минимальная ставка за импортные товары будет составлять 10%, при этом для большинства стран пошлины будут выше.