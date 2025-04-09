Санкции, которые Запад ввел в отношении России, не смогли замедлить ее экономическое развитие. Об этом заявил на YouTube военный аналитик и политолог из США Марк Слебода.

Политолог отметил, что президент США продолжает усиливать санкции в отношении России. По словам эксперта, в стране «всем плевать на ограничения».

«Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность», — сообщил Слебода, подчеркнув, что российская экономика продемонстрировала рост на 4% и тем самым превысила результаты Европы и США.

Ранее глава комитета парламента страны по международным делам Мариан Кэри заявил «Известиям», что у Словакии нет в планах поддерживать 17-й пакет европейских санкций против России. Он отметил, что премьер-министры Словакии и Венгрии — Роберт Фицо и Виктор Орбан — выступают против введения санкций, которые могут нанести ущерб их странам.