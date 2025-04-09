Цены на нефть снизились более чем на 4%

Мировые цены на нефть в среду опустились более чем на 4% на рисках снижения спроса в мире.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 опускалась на 4,04%, до 60,28 доллара за баррель, а майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,43% – до 56,94 доллара, передает РИА «Новости».

«Повышение тарифов понижает прогноз мирового экономического роста, создавая риск дальнейшего снижения спроса на нефть», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, пошлины действуют со среды.

При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал оценку по запасам нефти в США за неделю по 4 апреля, согласно которой их объем снизился на 1,057 млн баррелей, до 438,8 млн баррелей.