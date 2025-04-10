В ЕС дали ответ на требование Трампа по энергоресурсам и тарифам

Европа готова нарастить закупки американского сжиженного газа ради снижения напряженности.

© Газета.Ru

Об этом в интервью газете The Financial Times заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.

«В покупке больших объемов газа из США у нас есть потенциал, но закупать его стоит на таких условиях, которые не помешают нашему переходу к зеленой экономике», — заявил Йёргенсен.

Как пояснил еврокомиссар, Европа все равно нуждается в возобновляемых источниках энергии, которые должны обеспечить снижение цен на энергоресурсы и окончательного отказа от российского сырья. Йёргенсен добавил, что Евросоюз сможет извлечь выгоду из хаоса на мировых рынках, вызванного тарифной политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

При этом европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ряд стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию, выступили за снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США для сокращения цен на топливо.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз обязан взять на себя обязательство по покупке у Соединенных Штатов энергоносителей. По его словам, это необходимо для ликвидации торгового дефицита с объединением, который сейчас составляет $350 млрд.