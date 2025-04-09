Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины против ряда стран.

Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран — шок», — написала она.

Прежде Трамп заявил, что объявленные 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

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«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — сказал американский лидер.

Трамп также назвал ответные меры Китая на пошлины нарушением правил.