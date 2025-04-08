Трамп: пошлины ежедневно приносят США $2 млрд

Пошлины на ввозимые в Соединённые Штаты товары ежедневно приносят в американскую казну $2 млрд. С заявлением об этом выступил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что уже более 70 стран выразили желание договориться с США о тарифах.

«Мы получаем около $2 млрд в день на пошлинах. И дела идут очень хорошо», — заявил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила увеличение до 104% таможенных пошлин на импорт из Китая.