ВТО обсудит с членами организации возможные последствия пошлин США

ВТО планирует в ближайшее время провести неформальные консультации с членами организации с тем, чтобы обсудить последствия введения пошлин со стороны США, пояснил официальный представитель ВТО в Женеве. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах, которые коснулись 185 стран. Размер сборов составил от 10% до 49%. Позже американский лидер сообщил, что пошлины против Китая могут вырасти до 104%.

«Председатель генерального совета [ВТО] Сакер Абдулла Алмокбель направил сегодня сообщение главам делегаций ВТО, в котором заявил, что намерен провести неофициальные консультации с заинтересованными делегациями о текущей экономической ситуации», — пояснил представитель организации.

По его словам, в ходе встреч стороны также обсудят вопрос о том, как пошлины могут повлиять на многостороннюю торговую систему.

Ранее сообщалось, что Китай и Канада запросили проведение в общей сложности пяти консультаций по спорам в ВТО в связи с введением новой администрацией США импортных пошлин. Другие страны пока не обращались в организацию за посредничеством.