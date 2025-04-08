В ВТО инициированы пять споров из-за пошлин Трампа

Китай и Канада на текущий момент запросили проведения в общей сложности пяти консультаций по спорам во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением новой администрацией США импортных пошлин. Другие страны пока не обращались в организацию за посредничеством, следует из данных на сайте ВТО.

Три из этих консультаций были запрошены Канадой - из-за дополнительных пошлин на импорт канадских товаров, пошлин на импорт изделий из стали и алюминия, а также канадских автомобилей и запчастей. Два других спора были инициированы Китаем - по причине дополнительных тарифных мер на китайские товары, а также общих и отдельных дополнительных пошлин на импорт из КНР.

В соответствии с процедурами, установленными ВТО, конфликтующим сторонам предоставляется 60 дней для обсуждения возникших разногласий и поиска удовлетворительного решения. Если им не удастся достичь компромисса, инициатор спора может запросить созыв экспертной комиссии, задача которой заключается в составлении отчета с рекомендациями по разрешению спора.

По данным ВТО, несмотря на то, что эти рекомендации не носят обязательного характера, страны - участницы организации зачастую выполняют их. Срок подготовки отчета в среднем составляет около года.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В отношении Китая пошлины составили 34%. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.