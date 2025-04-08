Гутерриш надеется, что новый виток торговой войны не приведет к рецессии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что мировой экономике удастся избежать рецессии в новом витке торговой войны, вызванном введением новых таможенных пошлин американской администрацией.

"Торговые войны оказывают крайне негативный эффект. Никто не выходит победителем из торговых войн, проигрывают все. Я особенно обеспокоен положением наиболее уязвимых развивающихся стран, в которых эффект [от торговой войны] будет более разрушительным. Я искренне надеюсь, что рецессии не произойдет, потому что рецессия приведет к драматическим последствиям, особенно для беднейших групп населения", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.