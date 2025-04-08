Обвал нефти приостановился

Цена на нефть стабилизировалось около отметки $64 за баррель, поскольку на мировых рынках вновь воцарилась спокойная атмосфера. Трейдеры оценивают последние тарифные меры президента США Дональда Трампа, а также возможные ответные меры, сообщает Bloomberg.

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Фьючерсы на нефть марки Brent колебались между небольшими подъемами и падениями после трехдневного спада, который стал самым крупным с 2022 года.

Нефть — вместе с акциями, облигациями и другими товарами — в этом месяце волатильна, поскольку Трамп продолжает проводить агрессивную торговую политику. Это вызывает опасения по поводу замедления глобального экономического роста, который снизит спрос на энергоносители.

В то же время ОПЕК+ намерена повышать добычу, что дополнительно ухудшает баланс на нефтяном рынке.