Китай инициировал спор в ВТО из-за пошлин США

семирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что власти Китая направили запрос для проведения консультаций о "взаимных тарифах" с США. 4 апреля в Минкоммерции КНР заявили, что Пекин в очередной раз обратился к механизму разрешения споров ВТО из-за повышения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на 34% на китайские товары.

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"Китай обратился в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно мер, которые, по его словам, вводят дополнительные пошлины в размере 10% на импорт всех торговых партнеров с 5 апреля и дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из Китая, вступающие в силу 9 апреля", - говорится в сообщении на сайте ВТО.