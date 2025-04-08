В ближайшие годы нефтяной рынок столкнется с резким снижением цен: по оценке инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent может опуститься до $55 за баррель, а WTI — до $51. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу аналитиков GS, падение цен начнется уже в текущем году: к декабрю цена за баррель Brent упадет до $62, а WTI будет стоить $58. Однако подобное развитие событий возможно лишь при выполнении ряда условий. В противном случае ситуация может оказаться еще более неблагоприятной.

В GS исходят из того, что американской экономике удастся избежать рецессии благодаря снижению импортных пошлин, которое должно вступить в силу 9 апреля. Кроме того, предполагается, что страны ОПЕК+ не станут резко наращивать добычу, и майское решение о ее увеличении останется единичным.

Если же рецессия в США все-таки начнется — например, в случае, если президент Дональд Трамп не пересмотрит свою экономическую политику, — то нефть Brent может подешеветь до $58 уже до конца этого года, а в следующем году упасть в стоимости до $50. При наиболее негативном сценарии, предполагающем замедление мирового ВВП и полный отказ ОПЕК+ от ограничения добычи «черного золота», цена Brent может рухнуть ниже $40 за баррель к концу 2026 года.

Накануне зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо, сообщил, что проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть.

Согласно последним данным, цена нефти марки Urals, основного экспортного сорта России, снизилась до примерно $57 за баррель, упав с более чем $67 за баррель на прошлой неделе. Федеральный бюджет России на 2025 год был составлен исходя из средней цены нефти Urals в $69,7 за баррель. В рамках бюджетного правила уровень отсечения для цены нефти установлен на уровне $60 за баррель.