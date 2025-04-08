Названы факторы резкого падения цен на нефть

Снижение стоимости майских и июньских фьючерсов на нефть не отражает реальную ситуацию на рынке и вызвано паническими настроениями на биржевых площадках после того, как руководство США ввело новые пошлины. Об этом заявил главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич, передает агентство «Прайм».

В минувший четверг цены на нефть марки Brent резко снизились. С тех пор они несколько раз достигали минимальных значений с 2021 года. В результате стоимость июньского фьючерса Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2021 года. За три дня — четверг, пятницу и понедельник — цена на нефть упала почти на 15%.

«Мне кажется, что это, конечно, и панические настроения, связаны они в основном с тем, что введение пошлин, не исключено еще взаимных, ответных пошлин, приведет к снижению деловой активности, к падению потребления и так далее», — подчеркнул Марцинкевич.

Он также обратил внимание на то, что комитет по мониторингу ОПЕК+ не стал пересматривать свое предыдущее решение об увеличении добычи нефти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пристально наблюдают за динамикой цен на нефть. По словам представителя Кремля, данный показатель очень важен для России. Песков пояснил, что этот индикатор необходим для пополняемости бюджета страны. Он отметил, что в настоящее время власти делают все необходимое, чтобы учитывать все последствия текущего мирового экономического шторма.