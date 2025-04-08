Миру предсказали исчезновение важнейшего ресурса

Быстрое развитие атомной энергетики может привести к тому, что существующие запасы урана истощатся уже к 2080 году. Об этом сообщается в совместном докладе Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Выводы его авторов процитировало ТАСС.

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Избежать такого развития событий можно будет только при условии срочного наращивания добычи и разведки этого важнейшего ресурса.

Отмечается, что на 2024 год Россия находилась на шестом месте в мире по запасам урана. Первую позицию удерживает Казахстан. За ним расположились Канада, Намибия, Австралия и Узбекистан.

Для «ядерного возрождения» Западу снова нужна Россия

Ранее сообщалось, что Китай может располагать запасами одного полезного ископаемого, которое может обеспечить КНР энергией почти на 60 тысяч лет. Речь идет о тории — металле, намного превосходящем уран по своим энергетическим характеристикам. Более того, ториевые реакторы небольшие, не требуют водяного охлаждения и оставляют минимальное количество долгоживущих радиоактивных отходов.