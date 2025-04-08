Набиуллина оценила, сколько продлится период высокой ключевой ставки

Период высокой ключевой ставки в России будет продолжительным, но не бесконечным, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Если бы Банк России не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас, добавила она.