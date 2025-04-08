Минфин признал падение нефтегазовых доходов России

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По итогам первого квартала 2025 года нефтегазовые доходы федерального бюджета упали на 9,8 процента в годовом выражении, до 2,642 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Минфин признал падение нефтегазовых доходов России
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Ненефтегазовые доходы выросли на 10,6 процента, до 6,408 триллиона рублей. Если учитывать официальную инфляцию, которая по итогам 2024 года составила 9,52 процента, то реальный рост составил около одного процента, в то время как падение нефтегазовых доходов достигло 17 процентов.

Дефицит бюджета за три месяца составил 2,173 триллиона рублей или 1 процент от ВВП, что почти в два раза больше, чем запланировано по итогам года (1,173 триллиона рублей).

Годом ранее дефицит по итогам первого квартала был на 1,89 миллиарда рублей выше. В Минфине подчеркивают, что текущий результат не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса.

Ранее сообщалось, что стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals приблизилась к 50 долларам за баррель, что на 20 долларов меньше, чем заложено в бюджете.

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