В ЦБ назвали число оформивших самозапрет на кредиты

Чуть более чем за месяц самозапрет на кредиты оформили уже почти 9 миллионов российских граждан. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ, передает РИА Новости.

©

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» начал работу сервис, который позволяет гражданам самостоятельно запретить себе брать кредиты и займы. Заемщик может наложить полный или частичный запрет.

«Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 миллионов: 8 миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили», - отметила Набиуллина.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщило, что в течение первого месяца работы сервиса 7,94 миллиона россиян воспользовались функцией самозапрета по кредитам. При этом большинство граждан (7,2 миллиона) предпочли полностью запретить себе их брать.

В числе регионов, где было зафиксировано наибольшее количество случаев установки самоограничений, оказались Московская область (621,9 тысячи), Санкт-Петербург (475,4 тысячи), Республика Башкортостан (271,6 тысячи), Свердловская область (259,2 тысячи), Краснодарский край (253,2 тысячи).