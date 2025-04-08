Москва опустилась на две позиции в списке богатейших городов мира

Москва заняла 40-е место в ежегодном рейтинге богатейших городов мира, подготовленном международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с аналитическим агентством New World Wealth. По сравнению с прошлым годом российская столица опустилась на две позиции, уступив Дели и Тайбэю.

Рейтинг основан на количестве жителей с состоянием свыше $1 млн, включая центимиллионеров (от $100 млн) и миллиардеров. В Москве, по оценкам авторов исследования, проживают 30 тысяч миллионеров, 178 центимиллионеров и 23 миллиардера. Лондон, опустившийся с пятого на шестое место, и Москва стали единственными городами в рейтинге, показавшими отрицательную динамику за последнее десятилетие: –12% и –25% числа миллионеров соответственно. При этом количество миллиардеров в Москве за год не изменилось. По числу центимиллионеров столица России сопоставима с такими финансовыми центрами, как Париж и Торонто. В отчете также упоминается Санкт-Петербург, где проживают 50 центимиллионеров.

США сохраняют лидирующие позиции: 11 американских городов вошли в топ-50. Нью-Йорк остался на первом месте с 384 500 миллионеров. За ним следуют Сан-Франциско (342 400) и Токио (292 300). Сингапур поднялся на четвертое место.

Самый стремительный рост числа миллионеров за последние 10 лет продемонстрировали Шэньчжэнь (+142%), Ханчжоу (+108%) и Дубай (+102%). Среди других быстрорастущих центров — Бангалор в Индии (+120%), Скоттсдейл в США (+125%) и Абу-Даби (+80%). По прогнозам, в течение следующего десятилетия количество ультрасостоятельных жителей (центимиллионеров) удвоится в Дубае, Абу-Даби, Дели, Бангалоре, а также в европейских столицах второго эшелона — Варшаве, Афинах и Риге.

Монако возглавило список самых дорогих городов мира: более 40% жителей княжества — миллионеры, а среднее состояние превышает $20 млн. Цены на элитную недвижимость достигают $38,8 тыс. за квадратный метр. Также в десятку вошли Нью-Йорк ($27,5 тыс. за м²), Гонконг, Лондон, Сент-Жан-Кап-Ферра, Париж, Лос-Анджелес, Женева и Портофино.