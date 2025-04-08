Набиуллина оценила риски для экономики РФ от снижения цен на нефть

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме, что ЦБ анализирует возможное влияние американских пошлин и изменение цен на нефть на российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, Центробанк также изучает влияние решения восьми стран ОПЕК+ об ускорении роста добычи нефти в мае.

«Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И <...> основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть. Потому что если такие тарифные войны <...> будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть», — отметила глава Центробанка.

Набиуллина добавила, что российский финансовый регулятор всегда готов к подобным рискам.

До этого министерство финансов США продлило разрешение американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.

Разрешение действовало до 9 апреля. Его первоначальная версия была опубликована Минфином в марте 2022 года. Позднее лицензия неоднократно продлевалась.