Набиуллина рассказала о переживаниях ЦБ

Банк России "очень переживает", что уже четыре года инфляция в РФ складывается выше цели, но в эти годы было много экономических шоков.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

"Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей. /…./ 2020 год - ковидный год, это были шоковые обстоятельства, 2022 год - резкое изменение внешних условий и перестройка нашей экономики. Поэтому в эти периоды отклонения инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений", - заявила она.

Набиуллина напомнила о важности низкой инфляции для экономики.