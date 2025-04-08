Министерство торговли КНР назвало угрозы президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах в 50% «торговым шантажом» и пообещало решительные ответные меры в случае их введения.

Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на Минторг Китая.

«Угроза в очередной раз демонстрирует шантажистскую суть США. Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», — приводит издание заявление министерства.

Кроме того, отмечается, что так называемые «взаимные тарифы», введённые Соединенными Штатами в отношении Китая, необоснованы и являются типичной односторонней практикой запугивания.

Трамп сделал серьезное предупреждение Китаю

Пресс-секретарь Минторга Китая отметил, что «давление и угрозы — это неправильный способ ведения дел с Китаем».

Ранее Дональд Трамп заявил, что пошлины помогут выплачивать внешний долг США.