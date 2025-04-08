Набиуллина объяснила рост ключевой ставки ЦБ

На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ решил повысить ключевую ставку до 21%, передает ТАСС.

По ее словам, если бы это решение не было принято, инфляция сильнее ударила бы по кошелькам граждан и бизнесу. Набиуллина подчеркнула, что инфляция, а не рост процентных ставок, снижает зарплаты и пенсии.

Она добавила, что недельные данные дают основания полагать, что замедление инфляции в России не останавливается.

«Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы», – отметила она.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России достигнет нормального уровня к концу года.

Совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки при инфляционных рисках.