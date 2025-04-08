Минфин предложил усилить контроль над бюджетными выплатами

Минфин предложил изменить подход к контролю за получателями бюджетных средств, следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс. Согласно документу, с которым ознакомились «Ведомости», мониторинг планируется распространить на всех участников системы казначейских платежей — юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, поставляющих товары, работы или услуги. Проект уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщил источник, близкий к комиссии.

В настоящее время проверки проводятся лишь в отношении участников казначейского сопровождения — прямых получателей бюджетных средств по госконтрактам, соглашениям о субсидиях и бюджетных инвестициях.

После принятия поправок казначейство будет применять единые критерии ко всем получателям госфинансирования. В частности, будет проверяться, не числится ли лицо в списках террористических организаций, не признано ли банкротом, не включено ли в реестр дисквалифицированных лиц. К этому перечню предлагается добавить проверку на наличие в реестре иностранных агентов. В случае выявления нарушений ведомство сможет отказать в открытии лицевого счета и заблокировать проведение операций.

При этом проект закона предусматривает исключения. Казначейский мониторинг не будет распространяться на выплаты физическим лицам в рамках оплаты труда, социальных пособий, иных выплат населению, а также на возврат излишне уплаченных бюджетных платежей.

Если поправки будут одобрены, новые нормы начнут поэтапно вступать в силу: с 1 сентября 2026 года — для получателей федеральных средств, с 1 июля 2027 года — для региональных бюджетов, с 1 июля 2028 года — для внебюджетных фондов.

Законопроект также уточняет правила в сфере госзакупок: заказчики и получатели бюджетных средств будут обязаны включать условия казначейского сопровождения в текст контракта.

Как поясняет эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев, основная задача новых мер — не допустить получения бюджетного финансирования лицами с нарушениями или из запрещённых категорий. До сих пор мониторинг применялся лишь выборочно — при предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций или в рамках гособоронзаказа.

Юрист и партнер компании Orchards Юрий Аксенов подчеркивает, что изменения направлены на усиление контроля за расходованием бюджета, а также на предупреждение и выявление нарушений. По его словам, главное нововведение — расширение мониторинга на всех участников казначейской системы, включая конечных получателей. Это значит, что под контроль могут попасть, например, подрядчики, нанятые победителями тендеров по госконтрактам.