В Белом доме опровергли информацию о моратории на пошлины
Пресс-служба Белого дома опровергла информацию о том, что Вашингтон собирается ввести мораторий на пошлины. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт сообщил о планах президента США Дональда Трампа ввести мораторий на введение новых пошлин. Отмечалась, что мораторий может действовать 90 дней.
Как рассказали в пресс-службе Белого дома, эта информация не соответствует действительности.
«Неправда. Фейк-ньюз», — сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что Хассета ранее публично утверждал, что позиция Трампа заключается в изменении подхода к пошлинам. В Белом доме подчеркнули, что Хассетт ничего не говорил о моратории.
Отметим, что новость о возможном моратории на пошлины уже повлияла на фондовый рынок — после публикации фейковой информации он поднялся на 2 триллиона долларов, после чего резко упал на 3 триллиона.
Ранее глава еврокомиссии высказалась о переговорах с США по пошлинам.