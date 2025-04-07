Фондовые индексы США упали 7 апреля на два-три процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 16:59 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,95% до 37 185 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite — на 2,15% до 15 252 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,29% до 4 957 пунктов. Последний раз Nasdaq Composite падал ниже 15 тысяч пунктов 18 января 2024 года, а S&P 500 находился ниже пяти тысяч пунктов 25 апреля 2024 года.

Предполагается, что такая реакция рынков связана с растущей неопределенностью вокруг экономических последствий введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против целого ряда стран.

На прошлой неделе американский глава ввел пошлины размером от 10 до 50% более чем для 180 стран. Часть из них начала действовать с 5 апреля, остальные будут введены в действие с 9 апреля. При этом Трамп допустил, что может изменить размер пошлин.