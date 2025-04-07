ЕС введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля

Евросоюз введёт первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля, а остальные — 15 мая, объявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Такое решение принято по итогам прошедшей в Люксембурге неформальной министерской встречи ЕС по торговле.

По словам еврокомиссара, голосование по введению пошлин на товары из США назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля.