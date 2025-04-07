В тарифах Трампа увидели выгоду для России

Экономический спад, который спровоцировали тарифы президента США Дональда Трампа, перестроит мировую торговлю и послужит на пользу России. Выгоду в ужесточении торговли увидел экономист Василий Колташов, его слова приводит НСН.

Проблема тарифов, которые продвигает Трамп, состоит в дороговизне и недостаточном количестве американских товаров, которые другие страны должны покупать, как того хочет глава государства.

«Огромное количество товаров эти страны покупают друг у друга, у США просто нет этих товаров, и они не могут предложить их по конкурентным ценам. Во-первых, даже если компании будут готовы расширять производство в США, это потребует времени, а во-вторых, в США 50 лет с подачи неолиберальных деятелей проводилась политика разрушения образования и понижения культурного уровня населения. У людей огромная демотивация к труду», — отмечает Колташов.

По мнению эксперта, низкие тарифы для стран Латинской Америки — лазейка, которую намеренно оставили для контрабанды товаров из государств с высокими пошлинами. В условиях неконкурентоспособности американских товаров и экономики из-за дорогой рабочей силы в мире начнется экономический спад, который продлится вплоть до 12 месяцев. По его итогам американское потребление может сильно упасть, а вся международная торговля перестроится не вокруг США, а распределится по прочим государствам. Пострадает от тарифов также Евросоюз, «для России, конечно, крайне важно и хорошо», подчеркнул экономист.

Трамп выступил с новым заявлением о введенных им пошлинах

В ответ на американские меры Китай объявил о зеркальных пошлинах в 34 процента, а также обратился в ВТО. Как отмечают аналитики, ответный шаг Китая обойдется экспортерам из США в дополнительные 55,6 миллиарда долларов ежегодно. Да и сами пошлины Трампа, например, могут привести к подорожанию производящихся в КНР айфонов почти в полтора раза.