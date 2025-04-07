В Германии заговорили об уничтожении целых отраслей промышленности

После того как власти США ввели повышенные тарифы на импортную продукцию, в Европу может хлынуть поток дешевых товаров из Китая. Об этом предупредил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек. Его процитировало РИА Новости.

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По его словам, такое развитие событий чревато разрушением европейских рынков из-за резкого падения цен. Хабек подчеркнул, что ЕС испытает сильное дефляционное давление. Поначалу товары будут становиться все более привлекательными для потребителей, однако в итоге, может возникнуть риск уничтожения некоторых отраслей промышленности. А это означает банкротство производителей.

Ранее Хабек пригрозил президенту США Дональду Трампу ответом на пошлины и дал понять, что время покажет, чья экономика сильнее. По словам немецкого министра, новые пошлины США можно сравнить с началом конфликта на Украине, а значит и реакция должна быть соразмерной.

В начале марта Хабек заявил, что Европейский союз не позволит Вашингтону помыкать собой.