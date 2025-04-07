Торги на крупнейших мировых биржах начались с обвала

На открытии торгов на Амстердамской фондовой бирже произошло резкое снижение котировок в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 09:30 утра по местному времени (10:30 мск) индекс, при расчете которого за основу берут акции 25 фирм с наибольшей капитализацией, снизился на 6,3%. К 11:00 по местному времени (12:00 мск) падение оценивалось в 5,9%.

Кроме того, в начале торгов в понедельник на Франкфуртской бирже индекс DAX резко снизился, он упал почти на 10%. В начале торгов он достиг уровня 18 490 пунктов. Затем он незначительно повысился и торговался на уровне 19 100 пунктов, снизившись на 7,3%. Таким образом, DAX упал до самого низкого уровня с середины сентября. С момента объявления США о введении импортных пошлин в прошлую среду индекс потерял 3 900 пунктов.

Также за день индекс Shanghai Composite упал на 7,34%, а Shenzhen Component — на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite снизился до отметки 3 096,58. Shenzhen Component упал до отметки 9 364,50.

Американская сторона ранее сообщила об установлении пошлин в отношении некоторых государств. В стране объяснили эти меры годами «несправедливой торговой практики». Базовая минимальная ставка за импортные товары будет составлять 10%, при этом для большинства стран пошлины будут выше.