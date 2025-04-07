Набиуллина заявила о росте системы «Мир» вопреки санкциям

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина констатировала рост международной сети приёма карт МИР несмотря на санкции.

«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт МИР в дружественных странах, куда ездят наши туристы», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что российская платёжная система МИР подключена к иранской Shetab.

Также сообщалось, что карты российской платёжной системы МИР принимают в десяти зарубежных странах, а система UnionPay доступна в 153 государствах за пределами России.

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов отметил, что при возвращении Visa и Mastercard нужно открывать возможности для МИР.