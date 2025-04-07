В Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть

В Москве пристально наблюдают за динамикой цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, данный показатель очень важен для России. Он отметил, что в настоящее время власти делают все необходимое, чтобы учитывать все последствия текущего мирового экономического шторма.

«Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира», — подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

В США ранее сообщили об установлении пошлин в отношении некоторых государств. В стране объяснили эти меры годами «несправедливой торговой практики». Базовая минимальная ставка на импортные товары составит 10%, однако для большинства стран пошлины будут выше.