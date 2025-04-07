Решетников дал оценку экономике России

Экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для инвестиций, особенно западных, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет агентство ТАСС.

По словам министра, последние два года российская экономика растет на 4,1%.

«На сегодняшний момент российская экономика является крайне привлекательной для инвестиций, особенно для западных инвестиций», — подчеркнул министр.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что российский валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3% в 2025 году, несмотря на новые импортные пошлины США. По его словам, ежедневная работа абсолютно каждого гражданина вносит позитивный вклад в рост российской экономики, в стране рекордно низкий уровень безработицы, поэтому все предпосылки для дальнейшего экономического роста созданы.

Балынин подчеркнул, что экономика России два года подряд росла темпами в районе 4%, что выше мировых, то есть именно отечественная экономика была локомотивом роста мировой экономики.