Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия резко понизила стоимость нефти на май для Азии до четырехмесячного минимума в преддверии увеличения поставок ОПЕК+. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, государственная компания Saudi Aramco снизила официальную цену продажи нефти марки Arab Light на $2,30, до $1,20 за баррель. Отмечается, что спад цен на саудовскую нефть стал самым значительным за последние два года.

Восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях о добровольном сокращении добычи, 3 апреля приняли решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из заявления, размещенного на сайте ОПЕК.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ придерживались добровольных сокращений добычи нефти суммарно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. С апреля 2025 года эти страны начали постепенное наращивание добычи, которое продлится по сентябрь 2026 года. При этом ОПЕК+ допускает, что рост добычи может быть приостановлен, или же альянс и вовсе может вернуться к сокращениям производства в зависимости от ситуации на рынке. По подсчетам ТАСС, в апреле увеличение добычи должно составить 88 тыс. б/с.