Российские магазины предостерегли от повышения цен перед Пасхой

В преддверии Пасхи Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила предупреждение торговым сетям о недопустимости необоснованного роста цен на куриные яйца и другие товары, которые пользуются спросом в это время. Об этом говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Ведомство уточнило, что речь идет о целом ряде продукции, в том числе о кондитерских изделиях и сливочном масле. Сообщается, что предупреждение направлено в крупнейшие торговые сети.

Как отмечается, в ведомстве ведется непрерывный мониторинг цен на продукты питания, включая куриные яйца. Подчеркивается, что в течение года стоимость этого товара подвержена колебаниям, в том числе под влиянием сезонных факторов, таких как увеличение спроса перед Пасхой.

Служба обращает внимание на необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства при ведении хозяйственной деятельности. В случае выявления признаков недобросовестных действий будут приняты соответствующие меры, говорится в сообщении.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба рекомендует торговым сетям при снижении отпускных цен на указанные выше продукты питания сообщать об этом своим клиентам.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует осуществить проверку повышения цен на макароны «дочкой» Barilla. Ведомство направило «Барилла Рус» соответствующий запрос в связи с информацией в СМИ о планируемом увеличении стоимости продукции.