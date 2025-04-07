Трампа предупредили об экономической ядерной зиме

Американский миллиардер и руководитель инвестфонда Pershing Square Билл Экман призвал Дональда Трампа отложить на 90 дней введение пошлин на импорт в США, чтобы урегулировать разногласия с миром «более мягко», поскольку резкость принятых мер подрывает «доверие бизнес-лидеров по всему миру». Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

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По его словам, такая заморозка решения позволит «урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций» в американскую экономику. Экман предупредил, что если Трамп не одумается, США ждет «экономическая ядерная зима».

После решения главы государства, обвалившего рынки по всему миру, таможенники уже начали взимать «базовый» тариф на импорт в 10 процентов, а в ближайшие дни вступят в силу более высокие индивидуальные тарифы в размере до 50 процентов.

Трамп пока не выказывает готовности идти на какие-то преждевременные с его точки зрения компромиссы по тарифам, поскольку, как он считает, Китай и многие другие страны, обращались с США «непозволительно плохо».

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас высказал мнение о том, что решение обложить огромными пошлинами товары из стран-поставщиков не производящихся самими американцами продуктов приведет США к рекордно большому дефициту в сфере торговли едой, ее итоговому подорожанию и проблемам у местных фермеров, на поддержку которых государству потребуются миллиарды.