Экономика России переживает период спада, заявил экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В качестве причины спада он назвал либеральную финансовую политику. Хазин считает, что период спада не прекратится до тех пор, пока Россия не откажется от такой политики. Тем не менее, по словам экономиста, руководство страны контролирует ситуацию.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3% в 2025 году, несмотря на новые импортные пошлины США. По его словам, ежедневная работа абсолютно каждого гражданина вносит позитивный вклад в рост российской экономики, в стране рекордно низкий уровень безработицы, поэтому все предпосылки для дальнейшего экономического роста созданы.

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Балынин подчеркнул, что экономика России два года подряд росла темпами в районе 4%, что выше мировых, то есть именно отечественная экономика была локомотивом роста мировой экономики.