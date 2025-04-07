В «Росконгрессе» назвали главную тему ПМЭФ в 2025 году

Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», заявили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

«Главной темой форума в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские компании примут участие в ПМЭФ в Петербурге в 2025 году.

ПМЭФ будет проходить с 18 по 21 июня. На форуме обсудят развитие внутреннего рынка потребления и новые российско-французские инициативы.